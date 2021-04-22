2025'te trafikteki araçların yarısından fazlası elektrikli olacak

Analiz şirketi Boston Consulting Group (BCG), 2025 yılında Avrupa'daki araçların yarısından fazlasının elektrikli olacağını tahmin ediyor.

Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli araç pazarına birçok dev marka da katılında rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa ülkelerinde her geçen ay büyüyen elektrikli araç pazarı, gelecekte büyük bir pazar payına ulaşacak.

Sektörün önemli analiz şirketlerinden olan Boston Consulting Group (BCG), Avrupa'da elektrikliye geçişin boyutunu gözler önüne serdi.

Grubun açıklamalarına ve istatistiklerine göre, Avrupa topraklarında 2025 yılına kadar benzinli ve dizel motorla çalışan otomobillerin oranı yüzde 50'nin altına inecek.

HİBRİT İÇİN DÖNÜM NOKTASI 2023

Öte yandan 2023 yılı, hibrit otomobiller için büyük bir kırılma noktası olacak. Yarı hibrit ve PHEV modellerin 2023 yılı itibarıyla dünyadaki pazar payının yüzde 25'ini oluşturacağını öne süren BCG, 2030 yılından sonra düşecek batarya fiyatlarının ciddi değişimlere sebep olacağı tahmin ediyor.

BCG, Avrupa'da 2030 yılında benzinli ve dizel modellerin payının yüzde 10'a kadar düşeceğini ve geri kalan payın büyük bir kısmı tamamen elektrikli otomobillere gideceğini belirtiyor.