2025'te Türkiye'de: Yeni Alpine A290 tanıtıldı Alpine, markanın üç temel dayanağı olan; performans, çeviklik ve hafiflik yaklaşımıyla geliştirdiği ilk elektrikli spor otomobili A290 modelini tanıttı..

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Fransız otomobil üreticisi Renault bünyesindeki spor otomobil üreticisi Alpine, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir lansmanla birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu.

Şirket, ilk olarak A110, A110S ve A110 GT modelleriyle ülkemizde satışlara başladı.

Yeni Alpine A290, 2025'te Türkiye'de

Alpine, markanın üç temel dayanağı olan; performans, çeviklik ve hafiflik yaklaşımıyla geliştirdiği ilk elektrikli spor otomobili A290 ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

13 Haziran tarihinde, dünyanın en büyük dayanıklılık yarışı olan Le Mans 24 Saat Yarışları’nın açılış gününde tanıtılan A290, tasarımından da anlaşılabileceği üzere yeni Renault 5'i temel alıyor.

Otomobilin gelecek yıl ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.

Alpine A290 özellikleri

A290, 5 koltuğa, 5 kapıya ve 326 litrelik bir bagaja sahip canlı küçük sınıf bir otomobil olarak dikkat çekiyor.

Alpine A290, segmentinin en iyi performans seviyesine sahip otomobillerden biri. Otomobil, 220 HP’ye kadar güç ve 300 Nm tork üretiyor.

Sadece 1.479 kg ağırlığa sahip otomobil, 0-100 km/s hızlanma süresini sadece 6,4 saniyede tamamlıyor.

Versiyona bağlı olarak Alpine A290’ın motoru baz versiyonda 180 HP; GT Premium, GT Performance ve GTS’de ise 220 HP olmak üzere iki farklı güç seviyesine sahip

Direksiyonun arkasındaki 10,25 inç gösterge ekranı ve sürücüye dönük 10,1 inç merkezi bilgi-eğlence ekranı, özel grafikleri, arayüzleri ve işlevleriyle A290’ın atmosferine katkıda bulunuyor.

Alpine A290, standart olarak yaklaşık 380 km’ye kadar WLTP menzili sağlayan 52 kWsa batarya ile sunuluyor.

A290’ın 100 kW DC hızlı şarj sistemi ile batarya, yüzde 15’ten yüzde 80’e şarja 30 dakika ulaşabilirken, 15 dakika şarj ile de 150 km’ye kadar WLTP menzil sağlıyor.

AC şarj noktasında entegre 11 kW şarj cihazı ile bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşması için 3 saat 20 dakika şarj etmek, yüzde 50’den yüzde 80’e ulaşması için 1 saat 20 dakika şarj etmek ve 70 km WLTP menzile ulaşması için ise 1 saat şarj etmek yeterli oluyor.