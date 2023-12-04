2026’ya kadar 6 yeni elektrikli Toyota satışa çıkacak Toyota, 2026 yılına kadar 6 yeni elektrikli otomobil satışa sunacak. İşte detaylar.

ensonhaber.com

Toyota, 2026 yılına kadar yola çıkaracağı elektrikli araçlarını sergiledi. Yeni araçlar ve konseptler, Kenshiki 2023 Forumu’nda paylaşıldı. Forumda, 2 yılda yola çıkacak yeni elektrikli Toyota modelleri konsept olarak gösterildi.

2026’dan itibaren sunulacak yeni nesil bataryalar daha uzun menzil ve daha düşük maliyete sahip olacak.

Yeni bataryaların, Toyota bZ4X’e kıyasla menzili yüzde 20 artırması ve maliyeti yüzde 40 azaltması hedefleniyor.

10 dakikada şarj

2026 ve sonrasında devreye girmesi beklenen yeni teknoloji ile piller 10 dakikada şarj olabilecek.

Toyota Urban SUV modeli, şirketin Avrupa’da 2026’ya kadar çıkaracağı 6 tam elektrikli modelin en temeli olacak.

Toyota, üretim modeliyle ilgili daha fazla detayı 2024 yılı içerisinde açıklayacak.

.