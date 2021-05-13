2027'de elektrikli araçlar benzinli ve dizellerden ucuz olacak

Yeni bir rapora göre, elektrikli otomobiller Avrupa'da 2027 yılından itibaren benzinli ve dizel otomobillerden daha ucuza üretilebilecek. Bu da araçların fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, markaların bu pazara dev yatırımlar yapmasını sağlıyor.

Otomotiv dünyasında elektrikliye geçiş süreci ivme kazansa da elektrikli otomobiller hala içten yanmalı motorlu araçlara göre oldukça pahalı.

BloombergNEF tarafından yayınlanan yeni rapor, elektrikli ve içten yanmalı motora sahip araçlar arasındaki fiyat farkının ne zaman kapanacağını bizlere söylüyor.

2027'DE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DAHA UCUZ OLACAK

Raporda yer verilen tahminlere göre, elektrikli otomobiller Avrupa'da 2027 yılından itibaren benzinli ve dizel otomobillerden daha ucuza üretilebilecek.

Bu sayede elektrikli sedan ve SUV'lar gibi daha büyük araçlar, 2027 yılında içten yanmalı araçlara göre daha ucuza satılacak.

Elektrikli araçların maliyetini düşüren en büyük etken ise yeni batarya teknolojileri olacak. Tahminlere göre, batarya fiyatlarının 2030 yılında günümüze göre yüzde 58 oranında düşmesi bekleniyor.

Aynı zamanda gelecek yıllarda elektrikli araç fabrikalarının artması ve üretim bantlarının genişlemesi de fiyatlarda dengeyi sağlayacak.

Rapora göre; sunulan teşvikler, sertleşen emisyon kuralları ve dizel/benzinli araç satışının yasaklanması gibi etkenler, 2035 yılında Avrupa'daki yeni araç satışlarının tamamının elektrikli olmasını sağlayacak.