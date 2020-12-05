2030 yılına kadar Avrupa'da 30 milyon elektrikli araç yollarda olacak

2030 yılına kadar Avrupa'da 30 milyon elektrikli araç yollarda olacak

Avrupa Birliği Komisyonu, 10 yıl içerisinde sokaklarda 30 milyona yakın elektrikli araç görmek istediğini açıkladı.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca, Avrupa Birliği de yeni adımlar atmak zorunda kalıyor.

AB, geçtiğimiz haftalarda, 2030 yılında araçların emisyon verilerini yüzde 50 oranında düşürmek istediğini açıklamış ve otomobil üreticileri bu duruma tepki göstermişti.

Görünüşe göre AB, önümüzdeki yıllarda otomobil üreticilerini oldukça zorlayan adımlar atmaya devam edecek.

HEDEF 2030'DA 30 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ

Avrupa Birliği Komisyonu, 10 yıl içerisinde sokaklarda 30 milyona yakın elektrikli araç görmek istediğini açıkladı. Şu anda Avrupa'da 1.4 milyon elektrikli aracın yollarda olduğunu düşünürsek, bu beklentinin gerçekleşmesi için üreticilerin oldukça zorlanacağını söyleyebiliriz.

Daha önce yapılan araştırmalarda, 2028 yılında bile toplam hibrit ve elektrikli otomobil sayısının ancak 28 milyona ulaşabileceği ifade edilmişti. Kısaca elektrikli otomobillerin tek başına 30 milyona ulaşması için epey bir yol alınması gerekiyor.

İddialara göre bu proje çerçevesinde AB'yi birbirine bağlayan tren hatları da güçlendirilecek. Bu sayede kıtadaki karbon ayak izinin düşürülmesi amaçlanıyor.