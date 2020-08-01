2030 yılında 31 milyon elektrikli araç yollarda olacak

Deloitte'un araştırmasına göre 2030 yılında kadar satılan araçların üçte biri elektrikli olacak ve toplam elektrikli araç sayısı 31 milyona ulaşacak.

Elektrikli otomobil sayısının bir hayli arttığı son yıllarda birçok şirket artık tamamen bu araçlara odaklanmış durumda. Yapılan araştırmalar, gelecekte elektrikli otomobillerin pazarı ele geçireceğini gözler önüne seriyor.

Deloitte'un araştırması, 2030 yılında satılan araçların üçte birinin elektrikli olacağını ve toplam elektrikli araç sayısının 31.1 milyona ulaşacağını öngörürken, bu öngörü önceki tahminden 10 milyon adet daha fazla.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle elektrikli araç satışlarında bir aksama meydana gelse da satışların yine de dünya genelinde 2.5 milyona ulaşması bekleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI HIZLA YÜKSELECEK

Bileşik yıllık büyüme hesaplanarak yapılan araştırma sonucunda Deloitte, toplam elektrikli araç sayısının 2025 yılında 11.2 milyona 2030 yılında ise 31.1 milyona ulaşacağını öngörüyor. Ayrıca 2030 yılında tamamen elektrikli araçların hibrit araçlara oranının yüzde 81'e ulaşacağı belirtiliyor.

Araştırmada ayrıca, elektrikli araç pazarının büyümesindeki diğer etkenlerin çevreye zarar vermemesi, finansal teşvikler ve emisyon hedeflerine uygunluk olduğu belirtildi.

Yeni araç satışlarının büyük çoğunluğunun şirket araçları ve filo alımları olduğu hesaba katılırsa; yönetici düzeyinde elektrikli araçlara geçişin, küresel ölçekte elektrikli araçlara dönüşümü hızlandıracağı tahmin ediliyor.

