2030'a kadar tüm Volvo modelleri elektrikli olacak

2030'a kadar tüm Volvo modelleri elektrikli olacak

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, 2030 yılına kadar tüm araç üretiminin tamamen elektrikli olmasını planlıyor.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok otomobil üreticisi artık benzinli ve dizel araçlardan tamamen vazgeçmenin planlarını yapıyor.

Bu markalardan biri olan İsveçli Volvo, 2030 yılına kadar tüm araç üretiminin tamamen elektrikli olmasını istiyor.

TÜM MODELLER ELEKTRİKLİ OLACAK

Şirketten yapılan açıklamada, Volvo'nun hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarına odaklanacağı ve fosil yakıtlı motorlar üretmeyi aşamalı olarak durduracağı belirtilerek, 2030 yılına kadar şirketin tüm otomobillerinin elektrikli olacağı kaydedildi.

Gelecek yıllarda tamamen elektrikli yeni bir otomobil ailesinin piyasaya sürüleceği bildirilen açıklamada, bu otomobilin satışının sadece online (çevrimiçi) yapılacağı belirtildi.

Merkezi Hangzhou'da bulunan Zhejiang Geely Holding Group'un sahibi olduğu Volvo, küresel satışlarının yüzde 50'sinin 2025 yılına kadar tamamen elektrikli otomobiller ve diğer yarı hibrit modeller olmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, "Başarılı olmak için karlı büyümeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla küçülen bir alana yatırım yapmak yerine geleceğe, elektrikli otomobile ve çevrim içine yatırım yapmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.