2030’da, 145 milyon elektrikli aracın trafikte olması bekleniyor

2030’da, 145 milyon elektrikli aracın trafikte olması bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IAE) Küresel Elektrikli Taşıtlar 2021 raporuna göre, 2030 yılında yollardaki toplam elektrikli araç sayısı 145 milyona çıkacak.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, birçok markanın bu pazara dev yatırımlar yapmasını sağladı.

Her ne kadar bu araçlara yoğun ilgi olsa da hala birçok ülkenin şarj altyapısı yeterli değil.

Gelecekte altyapı sorunları çözüldüğünde ise daha fazla elektrikli aracın yollara çıkması ve tüm dünyada yaygınlaşması bekleniyor.

2030'DA 145 MİLYONU BULACAK

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IAE) Küresel Elektrikli Taşıtlar 2021 raporuna göre, 2030 yılında yollardaki toplam elektrikli araç sayısı 145 milyona ulaşacak.

Elektrikli araç pazarının koronavirüs salgınına rağmen büyümeye devam ettiği belirtirken raporda, ülkelerin iklim ve temiz enerji hedeflerini hızlandırmaları durumunda araç sayısının 230 milyonu bulabileceği de kaydedildi.

PETROL TÜKETİMİ AZALACAK

Rapora göre, 145 milyon aracın yollarda olmasıyla petrole olan talep günlük 2 milyon varil azalacak. Bu durum, 120 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçerken, araç sayısı 230 milyona çıkarsa, petrol tüketimi günlük 3.5 milyon varil azalacak.