2030'da Nissan satışlarının yüzde 40'ı elektrikli olacak

Nissan'ın en büyük pazarı olan Amerika üzerinde yaptığı tahminlere göre, 2030 yılında markanın satışlarının yüzde 40'ını elektrikli modeller oluşturacak.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, henüz birçok ülkede beklenen satış rakamlarına ulaşamıyor. Ancak markalar, gelecek yıllarda satışların büyük bir kısmının elektrikli araçlardan oluşacağına emin.

Japon otomobil üreticisi Nissan, şirketin en büyük pazarı olan ABD'de yeni bir tahminde bulundu. Japon üreticinin, 2030 yılından itibaren Amerika sınırlarında sattığı modellerin yüzde 40'ının elektrikli olacağı öngörülüyor.

Nissan'ın Amerika üzerinde yaptığı tahminler, genellikle dünya çapındaki satışlarını da etkiliyor. Bu nedenle, bu rakamın dünya genelinde de geçerli olacağını söyleyebiliriz.

HEDEF 2050'DE EMİSYONU SIFIRLAMAK

Japon üretici, bu kapsamda 2030 yılına kadar her pazardaki ürün gamını elektriklendirecek. Markanın nihai amacı ise tüm Nissan operasyonlarını 2050 yılından itibaren sıfır karbon ayak izi bırakacak şekle getirmek.

Nissan'ın 2030 tahminlerine ulaşabilmesi için Ariya'nın satışlarını artırması gerekiyor.

Şu anda hem giriş hem de dört tekerlekten çekiş versiyonları sunan model 483 kilometrelik menzili ile rakiplerinin altında. Yine de Nissan, Ariya ile birlikte LEAF'in satışlarında da yükseliş bekliyor.

Proje kapsamında sadece Ariya ve LEAF ile kalmayacak Nissan, 2030 yılına kadar yeni elektrikli modeller de satışa sunacak.

Japon marka, şu sıralarda Ariya'nın hemen üstüne yerleşebilecek devasa elektrikli bir SUV üzerinde çalışıyor.