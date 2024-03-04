2030'da sadece elektrikli araç satacaktı: Renault planı iptal etti Renault CEO'su Fabrice Cambolive, önümüzdeki 10 yıl tüm segmentlerde hem elektrikli hem benzinli hibrit otomobiller piyasaya sürmeyi planladıklarını söyledi. Ancak şirket, daha önce 2030 yılına kadar sadece elektrikli araç satacaklarını açıklamıştı.

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Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, birçok markanın bu pazara dev yatırımlar yapmasını sağladı.

Şimdiye kadar bazı otomobil üreticileri, tamamen elektrikli araç satacakları tarihleri açıklamıştı.

Renault ise 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli araç satan bir marka olacağını söylemişti.

Renault planları iptal oldu

Cenevre Otomobil Fuarı'nda konuşan Renault CEO'su Fabrice Cambolive, önümüzdeki 10 yıl tüm segmentlerde hem elektrikli hem benzinli hibrit otomobiller piyasaya sürmeyi planladıklarını söyledi.

Renault, hem içten yanmalı motora sahip hibrit araçlar hem de tam elektrikli otomobiller piyasaya sürmeye devam edecek.

Paris İKlim Anlaşması ve Green Deal sözleşmesi gibi Avrupa'nın iki önemli çevre anlaşması, 2030 yılında markaların sadece elektrikli araç satmasına izin verecek şartlar içeriyor.

2040 yılına kadar önce otomobiller, ardından hafif ticari araçlar ve sonra da ticari araçlar 0 emisyonlu motorlarla satılmak zorunda olacak.

2053 yılında ise Türkiye dahil tüm Avrupa yollarında sadece 0 emisyonlu elektrikli ve hidrojenli araçlar dolaşıyor olacak.