2040 yılından itibaren fosil yakıtlı kamyonlar yasaklanabilir

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 2040 yılından itibaren fosil yakıtlı kamyon satışlarını yasaklama kararı alabilir.

Elektrikli araçlara olan ilginin artması ve ülkelerin uyguladığı sıkı emisyon kuralları nedeniyle fosil yakıtlı araçlar için yavaş yavaş yolun sonu göründü.

Bazı ülkeler şimdiden benzinli ve dizel yakıtlı araçları gelecekte yasaklayacağını açıklarken, kamyonlar da bu durumdan nasibini alabilir.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) çatısı altında Avrupa’nın ticari araç üreticilerinin CEO’ları, en geç 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne yönelik yol haritalarını geliştirmek için, Potsdam Institute for Climate Impact Research’ten önde gelen bilim insanlarıyla bir ortaklık gerçekleştirdi.

2040'TA FOSİL YAKITLI KAMYONLARIN SONU GELECEK

Avrupalı ​​kamyon üreticileri, 2040 yılına kadar satılan tüm yeni kamyonların, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak için fosil yakıt içermemesi gerektiği sonucuna vardı.

ACEA ve PIK’e göre, sıfır emisyonlu araçlar dizel motorlu araçlara göre daha pahalı olduğu sürece satışlar artmayacak. Bunu çözmek içinse sağlam bir CO2 emisyonu fiyatlandırma sistemi geliştirilmesi gerekiyor.

Dünya sistem bilimcisi Johan Rockström, ''Bilim bize gösteriyor ki Dünya sistemindeki tehlikeli evrilme noktalarından uzaklaşmak istiyorsak, bugün harekete geçmeliyiz. Sıfır emisyonlu araçlar yalnızca CO2 emisyonlarını azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda hava kalitesi seviyelerini daha da iyileştirecek.'' ifadelerini kullandı.

