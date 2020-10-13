2045 yılına kadar trafikteki araçların yüzde 16'sı elektrikli olacak

OPEC'in "2020 Dünya Petrol Görünümü" raporuna göre, trafikteki toplam araç sayısı 2045'te 2,6 milyara, elektrikli araç sayısı 430 milyona yükselecek.

Dünya genelindeki elektrikli araç sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, birçok marka bu sektöre dev yatırımlar yapıyor.

Elektrikli araç denince akla ilk gelen markalardan biri olan Tesla, şu anda dünya genelinde en çok tercih edilen modelleri barındırıyor. Ancak diğer önde gelen üreticiler de yavaş yavaş bu yarışın içinde dahil oluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) "2020 Dünya Petrol Görünümü" raporundan derlenen bilgilere göre, elektrikli araç sayısı 2030'da trafikteki araçların yüzde 5'ini, 2040'da ise yüzde 13'ünü oluşturacak.

2045'TE 430 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ OLACAK

Trafikteki toplam araç sayısı 2045 yılında 2,6 milyara yükselecek. Elektrikli araç sayısı ise 430 milyonla trafikteki toplam araç sayısının yüzde 16'sını oluşturacak.

Böylece, 2045'te elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçlardan sonra trafikte ikinci büyük paya sahip olacak.

SATIŞLAR YÜZDE 27 ARTACAK

Dünyada elektrikli araç satışı da 2019-2045 yıllarında yüzde 27 artacak. Doğal gaz ile çalışan araçlar ve yakıt hücreli araç satışında öngörülen artışa rağmen 2045'te satılan binek araçların yüzde 60'ı hibrit elektrikli araçlar da dahil olmak üzere, içten yanmalı motorlu araçlardan oluşacak.

Gelecekte bataryaların daha küçük ve hafif olması, araçların ortalama ağırlığını düşürecek ve aracın çalıştırılması için gereken enerji miktarının azalmasına neden olacak.

Bu gelişmeler içten yanmalı motorlu araç üreticilerini, daha fazla yakıt verimliliği sağlayan motorların tasarlanması ve emisyonların azaltılması yönünde teşvik edecek.