Ford Otosan üretime ara vereceğini duyurdu

Ford Otosan, otomotiv sektörü genelinde üretim aksamalarına neden olan yarı iletken tedarikinde sorunlar nedeniyle, planlı bakım arasını öne çekti.

Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle Türkiye'deki otomotiv sektörü de yara aldı.

Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle Kocaeli fabrikalarında 3 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında üretimi durduran ve ardından bu süreyi hazirana kadar uzatan Ford Otosan, benzer bir kararı Eskişehir fabrikası için de aldı.

PLANLI BAKIM ARASINI ÖNE ÇEKTİ

Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunların Ford Trucks iş kolumuzu etkilemesi sonucunda, yıllık bazda bir üretim kaybı yaşanmaması için, Eskişehir Fabrikamızda her yıl yaz aylarında planlı bakım amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Eskişehir Motor Fabrikamızda 31 Mayıs - 14 Haziran, Eskişehir Kamyon Fabrikamızda ise 31 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ford Otosan, 2021'de 390 bin - 410 bin adet üretim ve 415 bin - 435 bin adet satış hedefliyordu. Şirket Courier modelini ürettiği Yeniköy fabrikasında ise üretime devam edecek.