Opel modellerinde ekim kampanyaları

Opel Türkiye, ekim ayında binek ve ticari araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sağlıyor.

Opel Türkiye, ekim ayında binek ve ticari araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sunmaya başladı.

Bu kapsamda yeni Opel Astra, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 150 bin TL için, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli de 668 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Grandland

AA'nın haberine göre, Opel’in amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 899 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Opel Mokka

Mokka ise 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 794 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Crossland

Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 574 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla müşterilerle buluşuyor.

Opel Corsa

Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 499 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.