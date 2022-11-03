Elektrikli Hyundai Ioniq 5 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Yenilikçi tasarımı, ultra hızlı şarj, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle yeni Hyunsai Ioniq 5, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte otomobilin fiyat listesi.

Ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha ekleyen Hyundai, Ioniq 5 modelini geçtiğimiz aylarda satışa sundu.

Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu Electric-Global Modular Platform E-GMP'yi kullanan model, tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Hyundai Ioniq 5 neler sunuyor

Hyundai, IONIQ 5’i Türkiye’ye 72,6 kWh’lik bir pil paketi seçeneğiyle satışa sunuyor. Elektrik motoru 225 kWh (305 hp) ve 605 Nm gibi bir performans değeri sunarak bir SUV otomobilden daha çok sport otomobil hissiyatı ve keyfi vadediyor.

Otomobil, 0 ‘dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede çıkabiliyor. IONIQ 5, bu pil kombinasyonu ve dört tekerden çekiş sistemiyle ortalama olarak 430 kilometre (WLTP) bir menzile ulaşabiliyor.

Araçtaki şanzıman tipi ise tek vitesli redüktör olarak sunuluyor. Ayrıca, elektrik motorun ürettiği gücün geri kazanımı için de rejeneratif fren sistemine yer veriliyor.

IONIQ 5’in E-GMP platformu, hem 400 V hem de 800 V şarj altyapılarını destekliyor. Platform, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400 V şarjın yanı sıra standart olarak 800 V şarj özelliği de sunuyor.

IONIQ 5, 350 kW'lık bir şarj cihazıyla beraber 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edebiliyor. Yani, 100 km menzil elde etmek için sadece beş dakika şarj etmek yeterli.

Hyundai IONIQ 5 fiyat listesi - Kasım 2022

Tamamen elektrikli IONIQ 5 modeli, Türkiye’de sadece Progressive donanım seviyesi ile 1 milyon 970 bin liraya satışa çıkmıştı.

Ekim ayına geldiğimizde, otomobil fiyatında herhangi bir değişiklik yapmayan Hyundai, bu fiyat politikasını kasımda da devam ettirdi. Hyundai IONIQ 5, kasım ayında hala 1 milyon 970 bin TL'ye satılıyor.