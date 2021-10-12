2.5 milyon dolarlık Ferrari Icona kasımda geliyor

Ferrari'nin yeni nesil süper otomobili Icona için geri sayım başladı. 2.5 milyon dolara satışa çıkması beklenen otomobil, kasımda hayranlarıyla buluşabilir.

Lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, Icona adını verdiği yeni bir süper otomobil serisi üzerinde bir süredir çalışmalarına devam ediyor.

Daha çok koleksiyoncular için sınırlı sayıda üretilecek süper lüks otomobil Icona, 1967 yılında Le Mans yarışında ikinci sırayı almayı başaran Ferrari 330 P4 modelinden ilham alacak.

KASIMDA TANITILABİLİR

Sızdırılan lansman davetiyesine göre Ferrari, yeni Icona modelini 15 Kasım'da düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak.

Yeni Icona modelinin LaFerrari Aperta ile aynı platformu, 812 Competizione ile de aynı motoru kullanması bekleniyor.

830 bg güç ve 692 Nm tork üretebilen 812 Competizione motorunun, Icona'da daha yüksek seviyede olması muhtemel.

2.5 MİLYON DOLARA SATILACAK

Ferrari, daha önce Monza SP1 ve SP2 adında iki farklı Icona modelini piyasaya sürmüştü.

500 adet bile üretilmeyen otomobillerle ilgili fiyat bilgisi hiç açıklanmadı. Ancak yeni Icona modelinin 2,5 milyon dolardan satışa çıkması bekleniyor.



