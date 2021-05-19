TOGG, Gemlik tesisindeki son durumu paylaştı

Türkiye'nin Otomıbili TOGG, resmi Twitter hesabından Gemlik tesisindeki son durumu anlatan bir video yayınladı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için gün sayıyor.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

CANLI YAYINI 500 BİNDEN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik tesisinde devam eden çalışmaların takip edilebilmesi için başlattığı canlı yayının, 40 günde 500 binden fazla kişi tarafından izlendiğini duyurdu.

ÇALIŞMALARDA SON DURUM

TOGG'un aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor.

TOGG Twitter hesabından paylaşılan videoda, tesisteki çalışmalar hakkında şu bilgilere yer verildi:

Boya tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir ve beton işleri tamamlandı, çelik kolon imalatları devam ediyor.

Gövde tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatı tamamlandı, temel beton işlerinin yüzde 95'i, kolon montajlarının yüzde 10'u tamamlandı.

Montaj tesisinde temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85'i, temel demir imalatlarının yüzde 80'i, temel beton işlerinin yüzde 58'i tamamlandı, kolon montaj işleri başladı.

Enerji tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatları, temel beton işleri tamamlandı, kolon ve döşeme imalatları başladı.

Su işleme tesisi ve tesis ana giriş binasında, temel altı yalıtım işleri tamamlandı, temel kalıp imalatları başladı.

Temel güçlendirmeleri tamamlanan birimler, Arıtma, Montaj, Enerji, Boya, Gövde, Tesis ana giriş, Batarya, Su işleme tesisi olarak açıklandı.

TOGG, fabrikadaki son durumu paylaştı - VİDEO

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.