3 kişilik otomobil Changli J10 Türkiye'ye geliyor

Çinli otomotiv markası Changli, 3 kişilik tamamen elektrikli mini otomobilini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Son zamanlarda ülkemizde sıfır otomobil fiyatlarının fırlamasıyla birlikte daha ucuz otomobillere olan talep arttı.

Bunun farkında olan bazı üreticiler, ucuz otomobillerini ülkemize getirmek için kolları sıvadı.

İddialara göre Çinli otomotiv markası Changli, 3 kişilik tamamen elektrikli mini otomobilini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

FİYATI 20 BİN TL

Markanın Çin'deki en ucuz modeli olan J10, 20 bin liraya denk gelen bir fiyatla satılıyor. Ancak aracın ülkemize gelmesi ile birlikte fiyatının daha da artacağını söyleyebiliriz.

Tamamen elektrikli olan Changli J10, saatte 35 km maksimum hıza ulaşan 3 kişilik bir araç olarak dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamalara göre Changli J10, Türkiye pazarındaki en ucuz otomobil olacak. Böylece Changli, J10'un kullanıcı kitlesini de genişletmiş olacak.