3 kişiyi öldüren Tesla kazasına soruşturma açıldı

ABD'de 3 kişinin ölümüne neden olan Tesla kazasının ardından şirkete soruşturma açıldığı bildirildi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli kazalarla haberlerimize konu oluyor.

Özellikle son zamanlarda Çin'de yaşanan kazalarla gündemden düşmeyen marka, şimdi de ABD'deki kazada 3 kişinin ölmesine neden oldu.

12 Mayıs’ta Kaliforniya’nın Newport şehrinde gerçekleşen kazada, Tesla otomobil kaldırımdaki inşaat ekipmanlarına çarparak üç inşaat işçisini öldürdü.

Soruşturma açıldı

Kaza sonucunda polisler, kazanın otopilot tarafından gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bir bilgi vermese de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), şirkete soruşturma açtı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), şu anda 30'dan fazla Tesla kazasını inceliyor ve bu kazaların hepsinde şirketin otopilot teknolojisi mercek altına alınıyor.

Tesla, yalnızca 2. seviye sürücü yardım sistemi sunuyor ve firma, sürücülerin hiçbir zaman ellerini direksiyondan çekmemesini öneriyor.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ise Tesla’nın otopilot reklamlarının yanıltıcı olduğunu, bu yüzden insanların 2. seviye sürücü yardım sistemlerini yanlış kullanmasına sebep olduğunu söylüyor.