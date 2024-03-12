3 tekerlekli motosiklet Carver, Türkiye'de satışa çıktı Avrupa’nın önde gelen markalarından Carver, yeni motosikletlerini ülkemizde satışa sundu.

ensonhaber.com

Hollanda’da 1994 yılında serüvenine başlayan ve geçen sene “En İyi Mikromobilite Elektrikli Aracı” seçilen Carver markası, Türkiye macerasına başladı.

Test sürüşleri ve ön sipariş süreci başlayan ve iki farklı donanım seviyesi ile gelen Carver S+, Carver R+ ve lojistiğe yönelik Carver Cargo modelleri Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Carver modelleri neler sunuyor

98cm genişliği, 1+1 oturma düzeni, 75 litrelik bagaj hacmiyle, akıllı ve ekonomik seyahat çözümler sunan yüzde 100 elektrikli Carver’ın S+ modeli, 80 km/s son hız, 100 km menzil ve 3 saatte yüzde 80 şarj özellikleriyle öne çıkıyor.

Carver R+ modeli ise 45 km/s son hızıyla 130 km menzil ile şehir içi ulaşımda ciddi bir alternatif olması bekleniyor.

Tüm modelleri B sınıfını ehliyet ile kullanılabilirken dileyenler Carver R+ modelini B motosiklet ehliyetiyle de kullanabilecekler.

Carver’ı rakiplerinden ayıran en büyük unsur ise tıpkı motosikletlerde olduğu gibi virajlarda 40 derece açıda yana yatabilmesi.

Kapalı yapısı ve yüksek dayanımlı şasisi sayesinde motosikletlerden daha güvenli ve konforlu yolculuk vaat eden Carver, açılabilir tavan ve müzik sistemi de sunuyor.

Carver Cargo ise 500 litrelik bagaj alanıyla filolar, kargo şirketleri ve KOBİ sahipleri için üst düzey alternatif haline gelebilir.

Türkiye fiyatları

Carver R+ - 599 bin TL

Carver Cargo R+ - 599 bin TL

Carver S+ - 699 bin TL

Carver Cargo S+ - 699 bin TL