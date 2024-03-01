30 milyon dolarlık otomobil: Rolls-Royce Arcadia Droptail 30 milyon dolardan fazla fiyata sahip olduğu tahmin edilen Rolls-Royce Arcadia Droptail tanıtıldı. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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İngiliz otomotiv devi Rolls-Royce, sadece 4 adet üreteceği Droptail ailesinin üçüncü üyesini de resmen tanıttı.

Bu özel modelin sadece kaplamasının geliştirilmesi ve 233 parça ahşabın işlenmesi işlemi 8 bin saatten fazla sürdü.

Fiyatı 30 milyon doların üstünde

Otomobilin fiyatı resmî bir şekilde açıklanmasa da tahminler, 30 milyon dolardan fazla olduğu yönünde.

Eğer bu tahminler doğruysa, Rolls-Royce Arcadia Droptail dünyanın en pahalı otomobili olacak.

Aracın iç kaplamalarının renk seçimlerinden iç konsollara kadar her yerde ahşap kullanıldı.

İngiliz devinin yeni sanat eseri, V12 motora ve 593 beygir gücüne sahip. Şimdilik otomobil hakkında başka bir bilgi açıklanmadı.