2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Daralmaya devam eden otomobil pazarında, bu yılın sekiz aylık döneminde en çok satılan otomobil modellerini listeledik

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-ağustos dönemi "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu paylaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 daralarak 458 bin 446 adet oldu.

Otomobil satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2 daralarak 103 bin 903 adet oldu.

2022'de en çok satılan 10 otomobil

İlk 8 aylık satışlara baktığımızda, Fiat Egea Sedan'ın açık ara lider olduğunu görüyoruz. 39 bin 197 adetle zirveye oturan Egea!yı, 25 bin 397 satışla Renault Clio takip ediyor.

Toyota Corolla'nın üçüncü sırada yer aldığı listede Duster, ilk beşte yer alıp Türkiye'de üretilmeyen tek model olarak dikkat çekiyor.