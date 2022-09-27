Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobilleri ve satış fiyatlarını sizler için listeledik.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 8 ayında benzinli otomobiller 250 bin 401 adetlik satışla birinci, dizel otomobiller ise 60 bin 316 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 34 bin 265 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 6 bin 278 adet ve elektrikli otomobil satışı da 3 bin 283 adet olarak kayıtlara geçti.

Satışlarda yüzde 174 artış

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti.



İşte birçoğunun 1 milyon lirayı aşan fiyatlarla satışa çıktığı elektrikli otomobiller:

1. BMW iX3

BMW iX3, mevcut BMW X3’ün ana tasarımını korurken “BMW i” ailesinin detaylarıyla kendini belli ediyor. Tam şarjlı haldeyken 460 km’ye kadar menzil sağlayabilen BMW iX3, 150 kw’a kadar yüksek güçlü şarj edilebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Fiyat: 2 milyon 678 bin 500 TL

2. Jaguar I-Pace

Türkiye’de satılan elektrikli otomobiller arasında en fazla dikkat çekenlerden biri Jaguar tarafından üretiliyor. I-Pace adındaki bu otomobil, bataryası tam dolu haldeyken 470 km menzil sunabiliyor.

Fiyat: 2 milyon 536 bin 950 TL

3. MG ZS EV

Çin’deki üretiminin başlamasının ardından elektrikli ZS EV modeli, geçen yıl ülkemize giriş yapmıştı.

CATL marka su bazlı sıvı soğutmalı 44,5 kWS batarya kapasitesi ile 335 km menzil sunabilen MG ZS EV, evinizdeki prizden 7 saat 45 dakikada tam şarja ulaşılabiliyor.

Eski fiyat: 729 bin TL

Yeni fiyat: Makyajlı versiyonu geldikten sonra açıklanacak

4. Mini Cooper SE

MINI Cooper SE adındaki elektrikli otomobil markanın Go-Kart hissini veren sürüş karakterini sessiz ve çevreci bir biçimde yaşatıyor.

184 HP güç sunan araç 7.3 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Hızlı şarj istasyonlarında yarım saat içinde bataryalarını yüzde 80 doldurabilen MINI Cooper SE, tam batarya doluluğunda ise 232 km menzil sağlıyor.

Fiyat: 915 bin TL

5. Renault ZOE

Türkiye’de satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden biri olan Renault Zoe, daha fazla menzil ve daha hızlı şarj sunan yeni versiyonuyla yakın bir zamanda güncellenmişti.

395 km’ye kadar menzil sunabilen Renault Zoe, 22 kW’lık halka açık şarj istasyonunda 1 saatte 120 km sürüş menzili sunabilirken 50 kW’lık hızlı şarj istasyonundaysa yaklaşık yarım saate 150 km’lik menzil sağlayabiliyor.

Fiyat: 764 bin TL

6. DFSK Seres 3

Seres 3'te 120 kW güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. 2WD olarak satışa sunulan araçta daimi mıknatıslı senkron motor ön tekerleklere güç veriyor. Seres 3'ün maksimum hızı da 155 km/s ile sınırlandırılıyor.

Elektrikli SUV modelinde 52,7 kWh kapasiteli lityum iyon batarya bulunuyor. Söz konusu bataryanın Seres 3'e sağladığı sürüş menzili WLTP'ye göre 300 kilometre

Fiyat: 920 bin TL

7. Mercedes EQC

Menzil değeri en az 400 en fazla ise 500 kilometre olarak açıklanan Mercedes Benz EQC, 80 kWh bataryadan güç alıyor.

Hızlı şarj teknolojisi sayesinde yaklaşık 45 dakikada yüzde 80 gibi bir batarya doluluğuna erişen EQC için geliştirilen özel şarj sistemi standart kaynaklardan üç kat daha hızlı güç akışı sağlama kapasitesine sahip.

Fiyat: 2 milyon 504 bin 500 TL

8. Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40 Recharge, tek bir şarj ve 408 hp çıkışla 418 kilometre menzil sunuyor. Otomobilin bataryası, hızlı şarj sistemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj edilebiliyor.

XC40 SUV modelinin tamamen elektrikli bir versiyonu olan XC40 Recharge, Volvo Cars’ın Kompakt Modüler Mimarisi (CMA) üzerinde üretiliyor.

Fiyat: 1 milyon 636 bin 600 TL

9. Mercedes EQA

Mercedes EQA, önden çekişli olup 190 ps 375 nm tork güç sunuyor. Tek ileri vitese sahip bu araç, 8.9 saniye’de 0’dan 100 km/s hızlanma değerine sahip.

NEDC verilerine göre Mercedes-Benz EQA 250‘nin sunduğu menzil 486 kilometre olarak belirlenmiş durumda. 100 kw akımın olduğu hızlı şarj alanında, otomobil yarım saatte yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor.

Fiyat: 1 milyon 841 bin 500 TL

10. BMW iX

Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretebiliyor.

Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 6,1 saniye sürüyor. 71 kWsa net batarya kapasitesine sahip olan elektrikli SUV'un sürüş menzili de WLTP normlarına göre 425 kilometre.

Fiyat: 3 milyon 234 bin 200 TL

11. Hyundai Kona

Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz elektrikli otomobil modellerinden biri olan Hyundai Kona'da bulunan 1.6 litrelik benzinli motor, 198 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor.

0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan Kona, 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) ile satışa sunuluyor.

Aracın menzili 484 kilometre, son hızı 210 km/s ve yakıt tüketimi de 100 km’de ortalama olarak 5.6 litre olarak açıklanmış durumda.

Fiyat: 836 bin TL

12. Skywell ET5

Çinli üreticinin ülkemize gelen elektrikli otomobil modeli Skywell ET5, 150 kW’lık güç sunan bir motora sahip. Araç, bu motorla 0’dan 100’e yaklaşık 7,9 saniyede ulaşabiliyor.

Skywell ET5’in bataryası için Türkiye’de 8 yıl ve 150 bin kilometre garanti veriliyor. Ayrıca otomobilin menzili 500 km olarak açıklanmış durumda.

Fiyat: 1 milyon 299 bin TL

13. BMW i4

Elektrikli BMW i4, 4 serisi Gran Coupe’nin tamamen elektrikli versiyonu olarak üretildi. BMW i4’ün baz modeli olarak tanıtılan bu seri, arkadan çekişli olarak satışa sunuluyor..

340 ps 430 nm tork güç üreten eDrive40’ta 398.5 voltaj 210.6 ah kapasiteli batarya bulunuyor. Ayrıca otomobilin menzili 590 km olarak açıklandı.

Fiyat: 2 milyon 355 bin TL

14. Kia EV 6

Tamamen elektrikli Kia EV6, tek şarjla 506 kilometreye kadar menzil sunuyor. Otomobil, sadece 18 dakikada %10’dan yüzde 80’e şarj olanağı sağlıyor.

2 milyon 072 bin TL

Diğer modeller: