4 milyonluk Ferrari Roma, Türkiye'ye gelmeden satıldı

Eylül ayında ülkemize sınırlı sayıda gelecek Ferrari’nin 4 milyon liralık yeni coupe modeli Roma, henüz Türkiye topraklarına giriş yapmadan alıcı buldu.

İtalya merkezli lüks otomobil üreticisi Ferrari, adını İtalya'nın başkentinden alan Roma modelini geçtiğimiz yıl sonu görücüye çıkarmıştı.

Retro yapısıyla 1950'lerin ve 60'ların Roma'sını karakterize eden Ferrari Roma, önümüzdeki eylül ayında Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE'YE GELMEDEN SATILDI

Bu kapsamda, yaklaşık 4 milyon liralık fiyatıyla Türkiye’ye gelecek iki adet Ferrari Roma’nın ikisi de henüz ülkemize gelmeden satıldı. Lüks otomobilleri kimin aldığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.





FERRARI ROMA ÖZELLİKLERİ

Önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motorla satışa sunulan Ferrari Roma, 620 beygir güce ulaşabiliyor ve 760 Nm'ye kadar tork üretebiliyor.

Bu gücünü ilk kez SF90 Stradale’de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileten lüks otomobil, yalnızca 3.4 saniyede 0'dan 100 km hıza, 9.3 saniye içinde de 0'dan 200 km hıza çıkabiliyor.

Ferrari Roma’nın anahtar teslim Türkiye satış fiyatı ise 3 milyon 981 bin TL



