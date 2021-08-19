400 beygirlik yeni Nissan Z tanıtıldı: İşte özellikleri

İkonik Z serisinin en yeni üyesi 2022 Nissan Z, retro tasarımı ve modern teknolojileriyle artık üretime hazır.

Yaklaşık 1 yıl önce Z Proto ile karşımıza çıkan yeni Nissan Z'nin üzerindeki örtü nihayet kaldırıldı.

İkonik Z serisinin en yeni üyesi olan yeni Nissan Z, geçmişin izlerini modern çizgilerle tasarıma döküyor.

Tasarım olarak, geçtiğimiz yıl tanıtılan Z Proto modeliyle fazla bir farkı bulunmayan yeni otomobil, serinin köklerini anımsatan yuvarlak LED farlar, 300ZX'i anımsatan stoplar ve diğer detaylarla karşımıza çıkıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Nissan Z'nin kalbinde 3.0 litre turbo V6 ünite bulunuyor. Söz konusu motor 400 beygir güç ve 475 Nm tork üretiyor ki bu da 370Z'ye göre 68 beygir güç ve yüzde 30 tork artışı anlamına geliyor.

Yeni Nissan Z'de Sport ve Performance isimli iki donanım seviyesi mevcut. Sport versiyonu 18 inçlik jantlarla ve 245/45 lastiklerle donatılan aracın Performance versiyonunda ise Z Proto'da gördüğümüz 19 inçlik jantlar yer alıyor..

Yeni Nissan Z'nin 2022'nin ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Otomobilin fiyatı ise henüz belli değil.