400 bin TL altında sadece 3 araç kaldı! Sıfır otomobillerin güncel fiyat listesi Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, mart ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.

2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası piyasalardaki dalgalanma ve yüksek enflasyon, tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkisi altına aldı.

Çoğu sektör bu olumsuzluktan etkilenirken bunlardan biri de otomotiv sektörü oldu. Özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, neredeyse satışlarını durdurma noktasına getirdi.

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6 ay ve 6 bin kilometre şartı

İkinci el otomobil alım satımda yeni dönem otomobil alım-satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidilmişti.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirilmesinin ardından, 2022 ve 2023 model araç ilanları büyük oranda artış gösterdi.

400 bin TL altında sadece 3 araç kaldı

Türkiye'de 400 bin TL’nin altında sadece 3 adet sıfır araç kaldı, 400-500 bin TL’nin arasında 13 adet otomobil bulunuyor. Sıfır otomobillerin ortalama fiyatı ise 459 bin TL.

600 bin TL'nin altında alınabilecek en ucuz sıfır otomobillerden bazıları şu şekilde:

Hyundai i10 1.0 MPI Jump - Benzin Manuel: 370 bin TL

Hyundai i10 1.0 MPI Jump - Benzin AMT: 392 bin TL

HYUNDAİ i10 1.2 MPI Elite - Benzin Yarı Otomatik: 402 bin 500 TL

RENAULT Taliant 1.0 SCE Joy - Benzin Manuel: 403 bin TL

FIAT Egea 1.4 Fire 95 HP - Benzin Manuel: 392 bin 900 TL

Kia Picanto 1.0 MPI Feel: 445 bin TL

Renault Taliant - 1.0 SCE Joy: 453 bin 900 TL

Renault Clio 1.0 SCe Joy H: 459 bin 900 TL

Hyundai i20 - 1.4 MPI Jump: 466 bin 500 TL

Citroen C3 1.2 PureTech Feel: 474 bin 400 TL

Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance: 539.900 TL

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS: 554.900 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump: 550.500 TL

Dacia Sandero Essential Tce 90 bg CVT: 546.900 TL

Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style: 539.000 TL

Piyasada son durum

400 bin TL’nin altında sadece 3 adet araç kaldı.

400-500 bin TL’nin arasında 13 adet kaldı. Ortalama fiyatı: 459 bin TL

500-600 bin TL’nin arasında 28 otomobil kaldı. Ortalama fiyatı: 544 bin TL

600-700 bin TL arasında 57 otomobil kaldı. Ortalama fiyatı: 653 bin TL

A segmentinde sadece 14 araç kaldı.

B segmenti fiyat ortalama fiyat: 838 bin TL

C segmenti fiyat ortalaması: 1086 bin TL

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Satışlarda şubat rekoru kırıldı

Otomobil fiyatları artmaya devam ediyor olsa da satış rakamları şaşırtıcı seviyede yükselmeyi sürdürüyor.

Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 63,4 büyüyerek 81 bin 148 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58 bin 907 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 85,2 artışla 22 bin 241'e ulaştı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 artarak 132 bin 42 olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 artışla 96 bin 195, hafif ticari araç satışları da yüzde 69,7 artarak 35 bin 847 oldu.

Şubat ayında en çok satış yapan 10 otomobil markası şu şekilde:

Fiat 12.924

Renault 7.318

Peugeot 5.065

Hyundai 4.014

Opel 3.519

Dacia 3.312

Volkswagen 3.235

Skoda 2.971

Citroen 2.198

BMW 1.692

En çok satan otomobil modelleri

Şubat ayında en çok satış yapan 10 otomobil modeli ise şu şekilde:

Fiat Egea 9.173

Renault Clio 5.135

Fiat Egea Cross 3.620

Dacia Duster 2.551

Peugeot 3008 2.016

Hyundai i20 1.944

Peugeot 2008 1.889

Opel Corsa 1.786

Volkswagen T-ROC 1.732

Hyundai Bayon 1.328