Peugeot modellerinde eylül kampanyaları

Peugeot Türkiye, otomobil modellerinde eylül ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Peugeot Türkiye, binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor.

Eylül ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008 ve 508 modellerinde yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Peugeot SUV 2008

AA'nın haberine göre, SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi kampanyalarından faydalanabiliyor.

Peugeot SUV 3008

Sınıfında öne çıkan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 300 bin TL için 12 ay yüzde 1,69 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

Peugeot SUV 5008

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 300 bin TL için 12 ay yüzde 1,69 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot 508

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi Peugeot 508, 150 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli veya 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.