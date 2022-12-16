Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobiller

Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobiller

Avrupa'da Ocak-Ekim 2022 arasında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu.

Avrupa'da otomobil satışları düşmeye devam ederken, elektrikli pazarında ise yüzde 60'a varan yükselişler yaşanıyor.

Avrupa'da 2022 yılındaki elektrikli otomobil satışlarıyla ilgili veriler yayınlandı. Bu veriler, 2022 genelinde en çok satan elektrikli otomobilleri de ortaya çıkarmış oldu.

Zirvede Tesla var

Kıtada oldukça başarılı bir performans gösteren Tesla Model Y, rakiplerine fark atarak 2022'de Avrupa'da en çok satan elektrikli araç oldu. Otomobil, 86 bin 869 adet sattı.

Tesla Model Y'ye en çok yaklaşan elektrikli araç ise 58 bin 583 satışla Tesla Model Y oldu.

Tesla'nın bu başarısı, şirketin Avrupa pazarını da ele geçirmeye başladığını gösteriyor.

Şirket, Model Y’yi geçtiğimiz yıl Avrupa’daki ülkelerde satışa sunmuştu. Araç, kısa sürede de tüm kıtada hem içten yanmalı hem de elektrikli araçlar arasında zirveye oturmayı başardı.

Avrupa'da en çok satan 15 elektrikli otomobil

2022 genelinde Avrupa'da en çok satan 15 elektrikli otomobil ve satış rakamları şu şekilde: