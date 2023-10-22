435 beygirlik MG4 Electric XPower Türkiye'de: İşte fiyatı! MG'nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü seri üretim otomobil olan MG4 XPower, sportif tasarım detaylarıyla Türkiye'ye giriş yaptı.

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Ülkemizde elektrikli araçların toplam satışlardaki payı henüz çok düşük olsa da yeni modeller gelmeye devam ediyor.

MG markası, yeni MG4 Electric modelini 2023'ün ilk çeyreğinde ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Elektrikli MG4'ün performans versiyonu da geldi

MG (Morris Garages), tamamen elektrikli hatchback modeli MG4’ün XPOWER isimli yüksek performanslı versiyonunu ülkemizde satışa çıkardı.

320 kW (435 HP) maksimum güç ve 600 Nm maksimum tork üreten çift elektrikli motoruyla bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim MG otomobili unvanını almaya hazırlanan yeni MG4 Electric XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.

Nisan-Eylül 2023 arasında 1.545 adet satışla Türkiye’de de dikkat çeken MG4 Electric, yeni versiyonuyla otomotiv pazarındaki önemli bir boşluğu dolduruyor.

MG4’ün Modüler Ölçeklenebilir Platformu (MSP) üzerine inşa edilen MG4 Electric XPOWER, önde (150 kW) ve arkada (170 kW) elektromotorları aracılığıyla dört tekerleğe 320 kW-435 HP sistem gücü sağlayan tamamen yeni bir çift motorlu konfigürasyona sahip.

Yeni Dinamik Viraj Kontrol Sistemi, ilk kez bir MG’de kullanıma sunuluyor. Bu sistem, kilitli bir elektronik diferansiyele ve Akıllı Motor Kontrolü’ne sahip.

Sistem, dört tekerleğin her biri arasında tork yönlendirmesi yaparak, farklı sürüş koşullarında maksimum tutuş ve üstün sürüş dengesi sağlıyor.

Türklye fiyatı

MG (Morris Garages), tamamen elektrikli modeli MG4’ün XPOWER isimli yüksek performanslı versiyonunun ülkemizde teslimatlarına başlıyor.

Otomobil, ekim ayı itibarıyla Türkiye’de 2 milyon 299 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.