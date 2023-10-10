435 beygirlik MG4 XPower son çeyrekte Türkiye'de! İşte fiyatı MG'nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü seri üretim otomobil olan MG4 XPower, sportif tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.

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Ülkemizde elektrikli araçların toplam satışlardaki payı henüz çok düşük olsa da yeni modeller gelmeye devam ediyor.

MG markası, yeni MG4 Electric modelini 2023'ün ilk çeyreğinde ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Elektrikli MG4'ün performans versiyonu geliyor

MG (Morris Garages), tamamen elektrikli hatchback modeli MG4’ün XPOWER isimli yüksek performanslı versiyonunu ülkemizde satışa çıkarıyor.

320 kW (435 HP) maksimum güç ve 600 Nm maksimum tork üreten çift elektrikli motoruyla bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim MG otomobili unvanını almaya hazırlanan yeni MG4 Electric XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.

MG4’ün Modüler Ölçeklenebilir Platformu (MSP) üzerine inşa edilen MG4 Electric XPOWER, önde (150 kW) ve arkada (170 kW) elektromotorları aracılığıyla dört tekerleğe 320 kW-435 HP sistem gücü sağlayan tamamen yeni bir çift motorlu konfigürasyona sahip.

Yeni Dinamik Viraj Kontrol Sistemi, ilk kez bir MG’de kullanıma sunuluyor. Bu sistem, kilitli bir elektronik diferansiyele ve Akıllı Motor Kontrolü’ne sahip.

Sistem, dört tekerleğin her biri arasında tork yönlendirmesi yaparak, farklı sürüş koşullarında maksimum tutuş ve üstün sürüş dengesi sağlıyor.

Türklye fiyatı

Bu yılın son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkması planlanan MG4'ün performanslı versiyonu MG4 XPower, 2 milyon 299 bin TL karşılığında satın alınabilecek.