Türkiye’de hibrit ve elektrikli otomobil satışları artıyor

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'deki hibrit otomobil satışları yüzde 121,8 artışla 45 bin 190'a, elektrikli otomobil satışları da yüzde 325,2 artışla 2 bin 415'e ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 675 bin 107 seviyesinde kaydedildi.

Otomobil satışları ise yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 oldu. Hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'e ulaştı.

Türkiye otomobil pazarında, ocak-kasım döneminde benzinli otomobiller 342 bin 438 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 104 bin 217 ile ikinci sırada.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SATIŞLARINDA ARTIŞ

Benzinli otomobil satışları kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 7,6 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 51,3 geriledi. Hibrit otomobil satışları yüzde 121,8 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 325,2 artış gösterdi.

Kasım sonu itibarıyla elektrikli ve hibrit otomobil satışları, geçen yılın toplam satışlarının üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın sonunda elektrikli otomobil satışları 844, hibrit motorlu otomobiller satışı da 22 bin 272 seviyesindeydi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,5'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,8'den yüzde 8,7'ye çıktı.

HALA SATIŞLAR DÜŞÜK

Ocak-kasım dönemi verileri, satışlardaki artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.