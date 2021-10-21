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    Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak

    Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 08:35
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 09:21
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    Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak

    Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması yaklaşıyor.

    Bilindiği gibi, yetkili kurumlar tarafından belirtilen tarihler içerisinde trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası ödüyor.

    1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

    Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

    ZORUNLU ARAÇLAR

    Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

    Kış lastiği uygulaması 1 Aralık ta başlayacak #1

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