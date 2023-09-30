482 km menzil sunuyor! Honda'nın ilk elektrikli SUV modeli Prologue tanıtıldı Honda, geçtiğimiz yıl duyurduğu ilk elektrikli SUV'u Prologue hakkındaki detayları paylaştı. Gelecek yıl satışa çıkacak olan otomobile daha yakından bakıyoruz.

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Son zamanlarda elektrikli otomobillere ağırlık veren Honda, yeni yüzde 100 elektrikli Prologue modelini görücüye çıkardı.

Elektrikli SUV model Prologue, 2024'te satışa sunulacak ve markanın Kuzey Amerika pazarındaki ilk elektrikli SUV modeli olacak.

Honda Prologue, General Motors iş birliğiyle geliştirilildi ve ABD'li üreticinin yeni Ultium EV platformu üzerine inşa edildi.

Honda Prologue neler sunuyor

Honda, geçtiğimiz yıl duyurduğu ilk elektrikli SUV'u Prologue hakkındaki detayları paylaştı.

Honda, aracı tek motorlu önden çekişli ve iki motorlu dört tekerlekten çekişli seçenekleriyle satışa çıkaracak. Ayrıca EX, Touring ve Elite olmak üzere üç donanım seviyesi de araçla birlikte gelecek.

Gelen bilgilere göre dört tekerlekten çekişli versiyon, 288 beygir gücü ve 451 nm tork sunacak. Tek motorlu versiyonun teknik bilgileri ise paylaşılmadı.

Honda’ya göre 85 kWh bataryayla gelen Prologue, 482 kilometreye kadar menzil sunabilecek.

Honda Prologue modelinin iç mekanında, kontrol düğmelerine sahip üç kollu direksiyon bulunuyor.

Onun hemen arkasında ise otomotivin yeni trendlerinden olan 11 inçlik tablet stili gösterge paneli yer alıyor. Merkezde ise 11.3 inçlik multimedya ekranı dikkat çekiyor.

Yeni Honda Prologue, Japon üreticinin Los Angeles'taki tasarım stüdyosunda geliştirildi.

İlk teslimatları 2024 başında gerçekleşecek Honda Prologue'un 45-50 bin dolar arasında fiyatlarla ABD’de satışa sunulması bekleniyor.