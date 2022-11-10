Citroen modellerinde kasım ayı kampanyaları

Citroen, bazı modellerinde kasım ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Citroen,kasım ayında yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen müşterilere özel çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

AA'nın haberine göre, 2022 model Citroen C3, 'Shine Business' ve 'Shine' donanımlarında geçerli 80 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen C3

1.2 litrelik benzinli motora ve 5 ileri manuel şanzımana sahip Citroen C3 modeli ise 461 bin TL'den başlayan fiyatıyla öne çıkıyor.

Citroeh C4

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan 2022 model Citroen C4 ise 80 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi fırsatıyla 638 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen e-C4

Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4, 801 bin TL'ye duvar tipi şarj aleti ve 1 yıllık enerji hediyesiyle beraber satın alınabiliyor.

Citroen C5 Aircross SUV

Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan 2022 model yeni Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 240 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi ve 40 bin TL takas desteği imkanıyla 960 bin TL'den başlayan fiyatlarla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C3 Aircross SUV

2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 80 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanı veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği dışında takasa otomobil verecek müşteriler için 30 bin TL takas desteğine ek 250 bin TL için 24 ay vade ve yüzde 2,29 faizli kredi seçeneğiyle 623 bin TL'den başlayan fiyatlarla kasım ayında satışa sunuluyor.