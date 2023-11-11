5 dakika şarj ile 160 km menzil: Karşınızda Polestar 5! Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar yeni otomobili Polestar 5'i görücüye çıkardı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

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1995 yılında kurulan Polestar, 2015'te İsveçli otomobil devi Volvo'ya katılmıştı. Volvo daha sonra Çinli Geely'e satıldıktan sonra, Polestar ayrı bir marka olarak yeniden faaliyetlerine başlamıştı.

2022 yılının sonuna kadar 30 farklı pazara giriş yapan Polestar, yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor.

Polestar, Los Angeles'ta düzenlenen bir etkinlikte yeni aracı Polestar 5'i görücüye çıkardı. Polestar'ın ki yıldır üzerinde çalıştığı otomobil 2025 yılında resmi olarak satışa sunulacak.

Polestar 5 özellikleri

Polestar 5'in 872 beygir ve 900 Nm torka sahip iki elektrik motorundan güç alacağı ve 800 Volt mimarısinde olacağını açıklandı.

Ultra hızlı şarj olabilen bu bataryalar sayesinde 5 dakika şarj ile araç 160 km menzil sunabilecek.

Polestar zarar açıklamıştı

Elektrikli araç üreticisi, yazılım gecikmeleri ve artan rekabet nedeniyle ikinci çeyrekte 304 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Öte yandan Polestar, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 daha fazla araç teslim etti (15 bin 765).