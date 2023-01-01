5 kapılı Suzuki Jimny, ocak ayında tanıtılacak

Suzuki, 2018 yılından beri ürettiği Jimny modelinin 5 kapılı versiyonunu ocak ayı içerisinde görücüye çıkaracak.

Japon otomobil üreticisi Suzuki, 2018 yılından beri 2 kapılı olarak ürettiği Jimny modelinin 5 kaplı versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Eski raporlarda aracın 2022 yılının sonlarında 5 kapılı versiyona kavuşacağı belirtilse de şimdi son bilgiler ocak ayını işaret ediyor.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, 5 kapılı Jimny’nin tanıtımı 13 Ocak tarihinde Auto Expo kapsamında gerçekleşecek.

İlk Japonya'da satışa çıkacak

İlk olarak Japonya’da satılacak olan beş kapılı Jimny modelleri, hibrit bir üniteden güç alacak. Elektrikli motor, iddialara göre ek 33 beygir güç ve 60 Nm tork üretecek.

Aracın piyasaya sürülmesinin sonbahar aylarını bulacağı ve yaklaşık 17 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı da gelen haberler arasında.