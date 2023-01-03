50 bin TL zam: Toyota Yaris Cross 2023 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

50 bin TL zam: Toyota Yaris Cross 2023 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Toyota'nın B-SUV segmentindeki yeni modeli olan 2022 Yaris Cross, Türkiye yollarına çıktı. İşte otomobilin yeni yıla özel fiyat listesi...

Toyota'nın Nisan 2020'de internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıttığı Yaris Cross modeli, geçtiğimiz aylarda ülkemizde yollara çıktı.

NGA-B platformunu kullanan yeni Yaris Cross, Türkiye'de Yaris'ten tanıdığımız üç silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motorlardan güç alıyor.

Yeni Yaris Cross'un 1.5 litre benzinli motoru, 125 PS maksimum güç ve 153 Nm maksimum tork değeri sunuyor.

Multidrive S şanzımanla kombine edilen motorun yakıt tüketimi de 6,0 - 6,1 lt/100 km olarak açıklandı.

1.5 litre hibrit sistemdeki benzinli motor ise 116 PS güç ve 120 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun yakıt tüketimi de 4,6 - 4,8 lt/100 km olarak duyuruldu.

Toyota Yaris Cross fiyat listesi - Ocak 2023

Toyota, bu yıl için 1000 adet Yaris Cross modelini ülkemize getirmeyi planlıyor. İşte otomobilin yeni yıla özel fiyat listesi ve geçtiğimiz aralık ayına göre değişimi:

1.5 Dream Multidrive S

Aralık 2022: 752 bin 600 TL

Ocak 2023: 803 bin 400 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

Aralık 2022 - 770 bin TL

Ocak 2023: 821 bin 600 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S