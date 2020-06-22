50 kişinin sahip olabileceği araba: McLaren 720S Le Mans

McLaren, 1995 yılındaki Le Mans yarışlarındaki başarıyı kutladığı 720S Le Mans modelini satışa sundu.

McLaren, 1995 yılında yapılan zorlu Le Mans yarışını kazanmış ve çok konuşulacak bir başarıya imza atmıştı.

McLaren, bu başarısını yeniden hatırlamak için sadece 50 adet olarak üreteceği modeli 720S Le Mans'ı satışa sundu.

50 KİŞİ SAHİP OLABİLECEK

Satış fiyatı 285 bin 600 dolar olan araçtan sadece 50 adet üretilecek. 4 litrelik çift turbo şarjlı V8 motordan güç alan 720S Le Mans, yedi vitesli ve çift kavramalı otomatik şanzıman sistemini kullanıyor.

710 beygir güç ve 770 Nm tork değerlerine sahip model 0'dan 100'e 2,7 saniyede ulaşıyor.

1995 yılında McLaren, F1 GTR zorlu dayanıklılık yarışı Le Mans'ta ilk kez birincilik kazanmıştı.



