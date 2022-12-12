İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı

İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 16,2, fiyatlar da yüzde 1,45 yükseliş gösterdi.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 168 bin 181 adet satış yapıldı.

Bu yılın kasım ayında satışlarda ekim ayına kıyasla yüzde 16,2, ilk 11 ayın toplamında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış görüldü.

AA'nın haberine göre, kasımda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

Fiyatlarda da artış var

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilanların fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttığı gözlendi.

Dizel araçlar ilk sırada

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Kasım 2022'de en yüksek payı 107 bin 111 adetlik satış ve yüzde 63,7 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 56 bin 135 satış ve yüzde 33,4 payla benzinli, 2 bin 547 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.

Oto gazlı otomobillerin payı da 1.975 satışla yüzde 1,2 olurken, elektrikli otomobillerin payı ise 413 satışla yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Ayrıca geçen ay 55 bin 723 adetle en çok C segment araç satıldı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37 ile 0 ile 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu.