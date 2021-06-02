Renault Arkana, yeni motor seçeneklerine kavuştu

Yüksek hacimli bir üreticiden çıkan SUV-Coupe olan yeni Renault Arkana'ya, yeni E-TECH 145 hibritin yanı sıra; 12V mikro hibrit 1.3 TCe 160 benzinli motor eklendi.

Yaklaşık iki yıldır Rusya'da satışta olan Arkana'nın 2021 yılında Avrupa pazarına giriş yapacağını daha önce açıklayan Fransız üretici Renault, geçtiğimiz mart ayında Renault Arkana için ilk siparişleri almaya başlamıştı.

Renault Arkana'nın Avrupa pazarında satışa sunulacak versiyonu şirketin modüler CMF-B platformu üzerine inşa edildi. Söz konusu platform yeni Clio ve Captur modellerinin de altyapısını oluşturuyor.

YENİ MOTOR SEÇENEKLERİ EKLENDİ

Lansmanından bu yana Avrupa'da 10 binden fazla alıcı bulan modele gelen yeni motor seçenekleri, bu başarıyı daha da ileri taşımaya yardımcı olacak.

Mart ayında Avrupa lansmanı gerçekleştirilen yeni Renault Arkana, E-TECH 145 hibrit motor ile sunuluyor. Modelin 1.2 kWh 230 V batarya ile donatılmış tam hibrit çözümü, fişe takmayı gerektirmeksizin elektrik enerjisinin tüm avantajlarını sağlıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Tasarım, genişlik ve teknolojiden ödün vermeyen SUV-coupe modelinin direksiyonunda tamamen elektrikli modda WLTP standartlarında şehirdeki sürüş süresinin yüzde 80'ine ulaşılabiliyor. Kullanım koşullarına bağlı olarak, tam elektrikli sürüş modu menzili 3 kilometreyi bulabiliyor.

Doğrudan Formula 1 araçlarından uyarlanan E-TECH teknolojisi ve özellikle geleneksel bir SUV araçtan yüzde 25 daha verimli olan 0,72'lik SCX gibi otomobil aerodinamiğindeki inovasyonlar sayesinde yeni Renault Arkana E-TECH Hibrit, 4,8 l/100 km tüketim ve 108 g CO2/km emisyona sahip.

E-TECH 145 hibrit motora ek olarak Renault Arkana 1.3 TCe benzinli ürün gamını 12V mikro hibrit sistemi ile birlikte sunuyor. Mart ayından bu yana görülen TCe 140 versiyonun ardından, Arkana modellere ikinci ve daha güçlü bir 12V mikro hibrit benzinli ürün gamı eklendi.

Bu yeni versiyonda 1.3 litrelik motor 160 bg sunuyor ve 5,7 l/100km tüketime ve 130g CO2/km emisyon değerlerine sahip. Ortalama yakıt tüketimini yüzde 8 ve CO2 emisyonlarını yüzde 8,5 azaltan bu 12V mikro hibrit teknolojisi, gözle görülür bir katkı sunuyor.

RENAULT ARKANA FİYAT

Renault Arkana - Zen - TCe 140 EDC - 29 bin 700 euro

Renault Arkana - Zen - E-TECH 145 - 31 bin 200 euro

Renault Arkana - İntens- TCe 140 EDC - 32 bin 100 euro

Renault Arkana - İntens- E-TECH 145 - 32 bin 600 euro

Renault Arkana - R.S. Line - TCe 140 EDC - 34 bin 700 euro

Renault Arkana - E-TECH 145 - 36 bin 200 euro