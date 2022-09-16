Türkiye'de elektrikli araç satışları artıyor

Yılın ilk yarısında küresel bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 81, Türkiye’de ise yüzde 154 artış gösterdi.

Yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,3 daralarak 357 bin 904 adede düştü.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 düşüşle 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.

Elektrikli ve hibrit araç satışları arttı

Benzinli otomobil satışları, bu yılın ocak-haziran döneminde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2, dizel otomobil satışları yüzde 31,1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 63,8 geriledi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 4,6 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 154 artış kaydetti.

PwC'nin strateji danışmanlığı grubu Strategy& PwC Autofacts, küresel ölçekte hazırladığı Elektrikli Araç Satışları İncelemesi’nin 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını yayınladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, bataryalı elektrikli araçlar, bu yılın durgun araç piyasasında en çok tercih edilen araç türü oldu.

2022’nin ilk yarısında küresel bataryalı elektrikli araç satışları (BEV), önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artarken, Çin bu artışın büyük kısmında pay sahibi oldu.

Çin’deki BEV satışları, 2022’nin birinci yarısında 2021’in aynı dönemine göre iki katını aşarak 2 milyona ulaştı.

Fişli hibrit (PHEV) satışlarında büyüme Çin’de daha da hızlı ilerleyerek, 2021’in ilk yarısına kıyasla, 2022’nin ilk yarısında yüzde 170 arttı.

Bununla beraber PHEV mutlak satış sayısı, BEV’lere göre kayda değer derecede az gerçekleşti.