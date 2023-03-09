591 km menzil: Yeni MG ZS EV Türkiye’de Yüzde 100 elektrikli yeni ZS EV, lansmana özel fiyatla satışa sunuldu. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

Yenilenen tasarımı ve iki farklı benzinli motor seçeneğiyle yeni MG ZS, geçtiğimiz yıl nisan ayında Türkiye'ye giriş yapmıştı.

MG, yaptığı resmi açıklamada şimdi de makyajlanan elektrikli ZS modelinin Türkiye'de satışa sunulduğunu duyurdu.

Yüzü tamamen değişen elektrikli SUV modelinin önündeki siyah panjurun yerini gövde rengi bir panel aldı.

Yenilenen farlar ile daha modern bir görünüme kavuşan ZS EV'nin ön ve arka tamponları da yenilendi.

Şehir içi 591 km menzil

Euro NCAP’ten kazandığı 5 yıldız ile güvenliğini kanıtlayan ZS EV, şehir içinde 591 km’ye varan menzil sunuyor.

Teknik detaylar

Elektrikli yeni MG ZS, 115 kW güç ve 280 Nm tork üreten bir elektrik motordan güç alıyor.

Önceki versiyonda 140 km / saat olan azami hız ise yeni MG ZS EV’de 175 km / saate yükseldi.

Ayrıca azami DC şarj gücü 92 kW’ye yükseltilerek yüzde 30’dan 80’e olan şarj süresi 40 dakikadan 30 dakikaya indirildi.

Yenilenen ZS EV'deki V2L (Vehicle to Load) teknolojisi sayesinde aracın bataryası ile başka bir araç veya elektrikli cihaz da şarj edilebiliyor.

Yeni MG ZS EV fiyat

MG’nin yüzde 100 elektrikli yeni modeli ZS EV, mart ayı itibarıyla lansmana özel 1 milyon 379 bin TL’den satışa sunuldu.