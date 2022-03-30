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    600 beygirlik elektrikli SUV Lotus Eletre tanıtıldı

    Lotus Eletre, uzun bir bekleyişin ardından resmi olarak tanıtıldı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 09:13
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    600 beygirlik elektrikli SUV Lotus Eletre tanıtıldı

    Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Üstelik bu durum, artık elektrikli otomobillere de yansımış durumda.

    Elektrikli SUV modeli Lotus Eletre, uzun bir bekleyişin ardından resmi olarak tanıtıldı. Farklı güç seçenekleriyle sunulacak Eletre'nin giriş seviyesinde toplamda 600 PS güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor.

    Söz konusu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden daha kısa sürede tamamlarken 260 km/s azami hıza çıkabiliyor.

    600 KM MENZİL

    Lotus Eletre'nin batarya kapasitesi henüz tam olarak belli olmasa da 100 kWsa'in üzerinde üzerinde olduğu belirtiliyor. Lotus, söz konusu batarya ile 600 km menzil sunmayı vadediyor.

    LOTUS

    800V mimarisi ile 350 kW'a kadar şarj hızını destekleyen elektrikli SUV'da 20 dakika şarj ile 400 kilometre sürüş menzili elde edilebiliyor.

    Otomobilin iç mekanında, sıradan bir gösterge paneli yerine yaklaşık 30 mm yüksekliğe sahip ince bir şerit bulunuyor ve önemli bilgiler burada gösteriliyor.

    Konsolun merkezinde ise 15.1 inç boyutunda büyük bil multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

    ÜRETİM VUHAN'DA YAPILACAK

    Elektrikli SUV'un üretimi Çin'in Vuhan kentindeki yeni fabrikada yapılacak. Avrupa satışlarının 2023'te başlaması planlanıyor. Otomobilin fiyatına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    lotus

    lotus

    lotus


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