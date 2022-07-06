Türkiye'de otomatik vitesli araç satışları artıyor

Türkiye'de ilk 6 ayda otomatik şanzımanlı otomobil satışları, toplam satışların yüzde 77,8'ini oluşturdu.

Yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,3 daralarak 357 bin 904 adede düştü.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 düşüşle 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Otomatik vites satışları artıyor

İlk 6 ayda satılan otomobillerin yüzde 77,8'ini otomatik şanzımanlı, yüzde 22,2'sini manuel şanzımanlı otomobiller oluşturdu.

Özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre incelendiğinde satışların yüzde 83'ü benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 80'lik vergi diliminde, yüzde 7,2'si benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 70'lik vergi diliminde yer aldı.

Söz konusu dönemde satılan otomobillerin yüzde 70,4'ünü benzinliler, yüzde 16,9'unu dizeller, yüzde 9,9'unu hibritler, yüzde 1,9'unu otogazlı araçlar oluşturdu. Elektrikli otomobil satış adedi ise 2 bin 263 oldu.