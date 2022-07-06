Petrol
104.06
1.26%
Euro
17.5899
0.70%
Dolar
17.1338
0.94%
Altın
971.22
0.87%
Borsa
2371
0.00%
Bitcoin
342.333
-0.43%
BTXN Coin
6.62
-0.74%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Türkiye'de otomatik vitesli araç satışları artıyor

    Türkiye'de ilk 6 ayda otomatik şanzımanlı otomobil satışları, toplam satışların yüzde 77,8'ini oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 08:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'de otomatik vitesli araç satışları artıyor

    Yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,3 daralarak 357 bin 904 adede düştü.

    Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 düşüşle 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.

    Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

    Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

    otomobil

    Otomatik vites satışları artıyor

    İlk 6 ayda satılan otomobillerin yüzde 77,8'ini otomatik şanzımanlı, yüzde 22,2'sini manuel şanzımanlı otomobiller oluşturdu.

    Özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre incelendiğinde satışların yüzde 83'ü benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 80'lik vergi diliminde, yüzde 7,2'si benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 70'lik vergi diliminde yer aldı.

    Söz konusu dönemde satılan otomobillerin yüzde 70,4'ünü benzinliler, yüzde 16,9'unu dizeller, yüzde 9,9'unu hibritler, yüzde 1,9'unu otogazlı araçlar oluşturdu. Elektrikli otomobil satış adedi ise 2 bin 263 oldu.


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!
    Tesla

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!

    LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Eğitim

    LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti
    Gündem

    OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti

    Görüş Bildir