650 beygirlik elektrikli Hyundai IONIQ 5 N tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri Hyundai, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N’yi görücüye çıkardı

Hyundai N Departmanı, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N’nin zorlu kış testlerini İsveç Arjeplog'daki Hyundai Mobis Proving Center sahasında yapmıştı.

Hyundai, IONIQ 5 N modelinde markanın Elektrikli Global Modüler Platformu'nu (E-GMP) kullanıyor.

IONIQ 5 N, özel olarak geliştirilmiş bir e-LSD yani sınırlı kaymalı diferansiyel ile üretiliyor.

Karşınızda yeni Hyundai IONIQ 5 N

Hyundai, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N’yi görücüye çıkardı.

Hyundai, IONIQ 5 N modelinin fiyatlarını yapılacak olan lansmandan sonra açıklayacak.

Otomobilin "A N Grin Boost" fonksiyonuyla toplam gücü 10 saniyeliğine 650 bg güç ve 770 Nm torka çıkabilecek.

Bu özel versiyon, elektrikli motorların gücünü en üst düzeye çıkarıyor. Çift motorlu bir sistem kullanılarak, toplamda 350 kW (477 PS) güç üretebilen IONIQ 5 N, saniyeler içinde hızlanarak 0-100 km/s hız gerçekleştiriyor.

ONIQ 5 N, N gövde kiti, N siyah iç mekan ve spor detaylarıyla performans tutkunlarının ilgisini şimdiden çekmişe benziyor.