650 beygirlik elektrikli otomobil Hyundai IONIQ 5 N tanıtıldı Hyundai, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N aracını resmi olarak tanıttı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

ensonhaber.com

Hyundai N Departmanı, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N’nin zorlu kış testlerini İsveç Arjeplog'daki Hyundai Mobis Proving Center sahasında yapmıştı.

Hyundai, IONIQ 5 N modelinde markanın Elektrikli Global Modüler Platformu'nu (E-GMP) kullanıyor.

IONIQ 5 N, özel olarak geliştirilmiş bir e-LSD yani sınırlı kaymalı diferansiyel ile üretiliyor.

IONIQ 5 N resmi olarak tanıtıldı

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, elektrikli otomobili IONIQ 5 N modelini resmi olarak tanıttı.

Marka, bu tanıtım ile N serisi otomobillerine ilk kez bir elektrikli araba eklemiş oldu.

Hyundai IONIQ 5 N özellikleri

IONIQ 5'in yüksek performanslı versiyonu, çember şeklindeki direksiyonuyla dikkat çekiyor ve bu direksiyonun üzerinde N logosuna yer veriliyor.

Tamamen dijital bir gösterge paneli ile bilgi-eğlence ekranı gibi tasarım detayları, IONIQ 5 N modelinde de benzersiz bir şekilde sunuluyor.

IONIQ 5 N, iki adet elektrik motorundan güç alıyor ve bu motorlar 21.000 devir/dakikaya kadar çalışabiliyor.

Yeni nesil 84 kWh pil ile donatılan araç, yüksek enerji performansı sunmak için motorlarda bulunan iki kademeli invertör sayesinde 609 beygir güç ve 740 Nm tork sağlıyor.

NGB modu devredeyken ise bu değerler 650 beygir güce ve 770 Nm torka yükseliyor.

Araç, 260 km/s hıza ulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede (NGB ile 3,4 saniyede) tamamlayabiliyor. Ayrıca, IONIQ 5 N menzili 448 kilometre olarak açıklandı.

Fiyatı henüz belli değil

Hyundai, IONIQ 5 N modeli ile ilgili şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı.