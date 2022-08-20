666 beygirlik canavar: Lamborghini Urus Performante tanıtıldı

666 beygirlik gücü ile dikkatleri üzerine çeken Lamborghini Urus Performante görücüye çıktı. Otomobilin özelliklerini sizler için derledik.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Bunun farkında olan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, yeni SUV modeli Urus Performante'yi görücüye çıkardı.

Günümüzde Lamborghini satışlarının yüzde 61'ini oluşturan Urus modeli, artık daha güçlü bir şekilde karşımıza çıktı.

Lamborghini Urus Performante özellikleri

Çift turbolu 4.0 litrelik V8 motorundan ekstra 16 bg güç üreterek toplam çıkışını 666 bg güce çıkartan model, 850 Nm tork değeri sunuyor.

Bu performans güçlendirmeleri, Performante Urus modellerini çok daha hızlı hale getiriyor. 0-100 km/sa hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlayabilen model, 306 km/sa'lik azami hıza sahip.

Ön ve arka tamponda yapılan aerodinamik değişimler, Lamborghini Urus Performante'yi 25 milimetre kadar uzattı.

Bununla birlikte modelin arka kanadında da Aventador SVJ'den alınmış mini kanatçıklar kullanılıyor.

Lamborghini bu değişimlerin, Performante versiyonuna yüzde 8 oranında daha fazla yere basma kuvveti sağladığını söylüyor.

Lamborghini Urus Performante fiyat

Lamborghini Urus Performante, 260 bin 676 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.