7 koltuklu SUV Peugeot E-5008 tanıtıldı Peugeot, ürün yelpazesi içindeki büyük hacimli SUV modeli 5008'i yenileyerek görücüye çıkardı.

AA & Ensonhaber

Peugeot, müşterilerinin tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Şirket, ürün yelpazesi içindeki büyük hacimli SUV modeli 5008'in yeni neslini tanıttı.

Yeni E-5008, son derece geniş ve rahat bir iç mekanın yanı sıra 7 yolcu için tamamen elektrikli ulaşım sunan kendi segmentindeki tek model olarak dikkati çekiyor.

Otomobil, Stellantis'in STLA Medium platformunun genişletilmiş halini kullanıyor ve bu platformun esnekliğini gözler önüne seriyor.

Yeni Peugeot E-5008 neler sunuyor

Otomobil, 660 kilometreye kadar menzil, 30 dakikaya varan şarj süresi, sürüş keyfi, performans, verimlilik ve seyahat planlayıcı, akıllı şarj, araçtan şarj, tak ve şarj et ve internet üzerinden kablosuz güncellemeler gibi bağlantılı hizmetler ve işlevler gibi önemli ek faydalar sağlıyor.

Yeni Peugeot E-5008, sadece Fransa'daki Sochaux Fabrikası'nda üretilecek ve 2024'ün sonbaharından itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

Yeni model, 'Allure' ve 'GT' olmak üzere iki donanım seviyesi ve sade ürün gamıyla sunulacak ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak.

Bunun dışında üç adet tamamen elektrikli motor seçeneği (210 HP, 230 HP Uzun Menzil ve 320 HP Çift Motorlu 4 tekerlekten çekiş) olacak araç için pazarlara bağlı olarak biri 48V hibrit (136 HP) ve diğeri şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid 195 HP) olmak üzere iki farklı güç-aktarma seçeneği de sunulacak.