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    7 otomotiv devi Rusya'daki üretimi durduruyor

    Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo, Rusya'daki üretim üslerini durduracaklarını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.03.2022 - 08:46
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    7 otomotiv devi Rusya'daki üretimi durduruyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerinden günler geçti ve dünyanın birçok büyük şirketi, Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlara dünyada otomobil devleri de katıldı.

    Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo, Rusya'daki üretim üslerini durduracaklarını açıkladı.

    Toyota Motor, cuma gününden itibaren St. Petersburg fabrikasındaki üretimi durduracağını ve Rusya'ya araç nakliyatına son vereceğini açıkladı. Subaru da ülkeye araba ve motosiklet ihracına son vereceğini duyurdu.

    VOLKSWAGEN DE DURDURUYOR

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini durduracağını bildirdi.

    Volkswagen'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra şirketin Kaluga ve Nizhny Novgorod tesislerindeki üretimin bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacağı ve Rusya'ya araç ihracatının hemen durdurulacağı belirtildi.

    otomotiv

    Ford ve Honda, Rusya'ya otomobil ve motosiklet nakliyatını durdurduğunu açıkladı. Rusya'da lokal tesisi bulunmayan firma, ABD üzerinden bu ülkeye araç sevkiyatı yapıyordu.

    Mazda Motor ise Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde iş ortaklıklı fabrikasına Japonya'da parça ithalatını askıya almayı planlıyor.

    Rusya'da yerel fabrikaları bulunan Mitsubishi Motors faaliyetlerini askıya almayı, Nissan Motor ise süreci yakından izleyip karar vermeyi planlıyor.


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