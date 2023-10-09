700 bin TL altı araç yok! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 700 bin TL altında araç kalmadı. Gelin Türkiye otomobil piyasasına daha yakından bakalım.

ensonhaber.com 2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi. Dolar kurunun da etkisiyle özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılda da sektörü etkilemeye devam ediyor. Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş ekim ayında devam etse de artık eskisi gibi fahiş zamlar görmüyoruz. Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 700 bin TL altında otomobil kalmadı. Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil ise şöyle: Hyundai i10- 725 bin TL Fiat Egea Sedan - 752 bin 900 TL Kia Picanto - 780 bin TL Fiat Panda - 792 bin 900 TL Fiat Egea Hatchback - 802 bin 900 TL Citroen C3 - 809 bin 900 TL Renault Taliant - 813 bin TL Fiat Egea Cross - 802 bin 900 TL Renault Clio - 826 bin 900 TL Seat Ibiza - 850 bin TL