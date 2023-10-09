700 bin TL altı araç yok! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi.
Dolar kurunun da etkisiyle özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılda da sektörü etkilemeye devam ediyor.
Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş ekim ayında devam etse de artık eskisi gibi fahiş zamlar görmüyoruz.
Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 700 bin TL altında otomobil kalmadı. Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil ise şöyle:
Hyundai i10- 725 bin TL
Fiat Egea Sedan - 752 bin 900 TL
Kia Picanto - 780 bin TL
Fiat Panda - 792 bin 900 TL
Fiat Egea Hatchback - 802 bin 900 TL
Citroen C3 - 809 bin 900 TL
Renault Taliant - 813 bin TL
Fiat Egea Cross - 802 bin 900 TL
Renault Clio - 826 bin 900 TL
Seat Ibiza - 850 bin TL
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